Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с президентом Ирана Ибрахимом Раиси. Встреча прошла 16 сентября в рамках первого дня пребывания в Душанбе для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, сообщила пресс-служба главы государства

Стороны отметили устойчивый рост показателей взаимной торговли и успешную реализацию бизнес-проектов в области сельского хозяйства, птицеводства и рыбоводства, пищевой промышленности и других отраслях.

Для поддержки динамики торгово-экономических связей и определения новых «точек роста» достигнута договоренность об активизации деятельности совместной межправительственной комиссии.

Главы государств также рассмотрели вопросы региональной повестки, в том числе в контексте складывающейся ситуации в Афганистане.

Ибрахим Раиси заявил, что санкции «не были и не являются препятствием для прогресса Ирана». При этом он отметил, что страна прикладывает усилия, чтобы их снять.

Президент Узбекистана выразил своё удовлетворение встречей с Ибрахимом Раиси, отметив его опыт работы в судебной системе и эффективную борьбу с экономической коррупцией. «Мы будем рады использовать ваш опыт в этой области», — цитирует Шавката Мирзиёева пресс-служба президента Ирана.

Он также заявил, что между двумя странами существует политическое взаимопонимание, отметив: «Общее цивилизационное и историческое наследие двух стран может сыграть важную роль в содействии развитию экономических и культурных отношений между двумя странами».

Кроме того, на уровне уполномоченных ведомств будут тщательно изучены перспективы усиления промышленной кооперации на основе «дорожной карты», а также возможности эффективного задействования транзитного потенциала двух стран и активизации коридора «Север-Юг» с акцентом на порт Чабахар.

Ибрахим Раиси был избран президентом Ирана в июне 2021 года. У него религиозное образование, но в 1985 году его назначили заместителем прокурора Тегерана, через четыре года он возглавил столичную прокуратуру. В 2004 году Раиси занял пост заместителя прокурора Ирана, а в 2014 году — назначен генпрокурором страны. В 2019—2021 годы работал председателем Верховного суда Ирана.

Политик в ходе предвыборной кампании обещал бороться против нищеты и коррупции, построить за четыре года 4 миллиона новых домов и сформировать «народное правительство ради сильного Ирана».

По данным Meduza, Раиси — представитель консерваторов, поддерживающих жесткую линию в отношениях с Западом. Его избрание может осложнить восстановление ядерной сделки с США. В качестве председателя Верховного суда Ирана он два года находится под американскими санкциями.

Как пишет РБК, международные правозащитные организации обвиняют его в массовых казнях противников иранского режима в 1988 году.