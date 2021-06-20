Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Ибрахима Раиси с избранием на пост президента Ирана, сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

Глава государства выразил уверенность «в дальнейшем развитии многопланового сотрудничества между странами в интересах дружественных народов Узбекистана и Ирана».

В пятницу в Иране прошли президентские выборы. Голосование изначально планировалось закончить в полночь, однако власти продлили работу участков до 02:00 субботы (02:30 по ташкентскому времени).

Согласно пока неокончательным официальным данным, на выборах лидирует председатель Верховного суда Ирана Ибрахим Раиси, набравший на данный момент более 62% голосов — 17,8 миллиона из 28,6 миллиона (90% обработанных бюллетеней), фактически обеспечив себе победу на выборах, сообщает РИА Новости. Все конкуренты Ибрахима Раиси ранее признали его победу на выборах, в том числе действующий президент Ирана Хасан Роухани.

Ибрахим Раиси с 2019 года занимает пост председателя Верховного суда Ирана, до этого он был генеральным прокурором. Он участвовал в предыдущих президентских выборах и занял на них второе место, уступив Хасану Роухани.

По данным Meduza, Раиси — представитель консерваторов, поддерживающих жесткую линию в отношениях с Западом. Его избрание может осложнить восстановление ядерной сделки с США. Председатель Верховного суда Ирана уже два года находится под американскими санкциями.

Как пишет РБК, международные правозащитные организации обвиняют его в в массовых казнях противников иранского режима в 1988 году.