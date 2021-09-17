Сотрудник Совета безопасности при президенте Узбекистана Руслан Мирзаев возглавил Исполнительный комитет Региональной антитеррористической структуры ШОС. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Кандидатуру Руслана Мирзаева на должность директора организации утвердил Совет глав стран-членов ШОС на саммите в Душанбе. Он приступит к исполнению своих обязанностей с 1 января 2022 года.

На этом посту Руслан Мирзаев сменит представителя Таджикистана Джумахона Гиёсова, который был директором Исполкома РАТС ШОС с января 2019 года.

Исполнительный комитет РАТС ШОС является постоянно действующим органом. Штаб-квартира организации расположена в Ташкенте. Директор назначается Советом глав государств по рекомендации Совета РАТС из числа граждан стран ШОС сроком на три года.