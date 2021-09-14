Все пять кандидатов действующих в Узбекистане политических партий зарегистрированы для участия в выборах президента, которые пройдут 24 октября. Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

Демократическая партия «Миллий тикланиш» и Экологическая партия подали документы и подписные листы в поддержку своих кандидатов 8 сентября.

«Миллий тикланиш» собрала 287925 подписей в поддержку своего лидера Алишера Кадирова, Экопартия — 231210 подписей за руководителя Нарзулло Обломурадова. Обе партии собрали подписи более 1% (необходимый минимум — 1%, или 212660) общего числа зарегистрированных избирателей (21266011).

По итогам проверки правильности сбора и составления подписных листов ЦИК выдал положительные заключения, и 11 сентября зарегистрировал Алишера Кадирова кандидатом в президенты от «Миллий тикланиш» и Нарзулло Обломурадова — кандидатом от Экологической партии.

14 сентября регистрацию в ЦИК прошли оставшиеся три кандидата — Максуда Варисова от Народно-демократической партии, Шавкат Мирзиёев от Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) и Бахром Абдухалимов от Социал-демократической партии «Адолат».

НДПУ собрала свыше 225 тысяч подписей в поддержку Максуды Варисовой, УзЛиДеП — свыше 300 тысяч подписей за действующего президента Шавката Мирзиёева, «Адолат» — более 213 тысяч подписей за своего лидера Бахрома Абдухалимова.

Предвыборная агитация по выборам президента Узбекистана начнётся 20 сентября.