13 сентября в Ташкент доставлено 252 тысячи доз вакцины против коронавируса AstraZeneca, выделенной безвозмездно правительством Польши, сообщило УзА.

Груз Министерству здравоохранения Узбекистана передали государственный секретарь, руководитель Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох, а также глава Агентства стратегических запасов Михал Кучмеровски.

По данным Минздрава, вакцина будет распределена по регионам страны и должна быть использована в течение 40 дней.

В рамках визита в Узбекистан запланированы переговоры польских официальных лиц в Совете безопасности при президенте, МИДе, Минобороны и Институте стратегических и межрегиональных исследований.

Переговоры затронут, помимо прочего, ситуацию в Афганистане. В августе Ташкент дал разрешение Варшаве на использование аэропорта Навои для эвакуации из Кабула граждан Польши и других стран, в том числе Афганистана, а также представителей международных организаций. Эвакуируемые доставлялись военными самолётами из Кабула в Навои, а оттуда польской авиакомпанией LOT — в Варшаву.

Напомним, в этот же день Узбекистан получил 1,214 миллиона доз вакцины Pfizer/BioNTech, прибывших из США.