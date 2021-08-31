В Ташкентской области планируется реализовать проект «Новый Ташкент». Об этом 31 августа во время церемонии открытия парка «Новый Узбекистан» заявил президент Шавкат Мирзиёев, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

«Постепенно мы движемся из Ташкента в Ташкентскую область. Мы постепенно будем строить Новый Ташкент. Но он расположится в новом месте, где много чистого воздуха. Мы давно работаем над большим проектом, обучаем наших людей», — сообщил глава государства.

По его словам, примерно через 2−3 месяца проект будет представлен общественности.

Церемония открытия парка «Новый Узбекистан» и комплекса «Истиклол» в честь 30-летия независимости.

«Многие из вас могут задаться вопросом, почему это так далеко от Ташкента? Мы больше не будем строить в Ташкенте, мы превратим Ташкент в зеленую зону», — подчеркнул он.

Президент отметил, что за последние 4−5 лет были реализованы крупные строительные проекты в Ташкенте, но теперь строительство перейдёт в Ташкентскую область. В частности, власти прилагают большие усилия для создания инфраструктуры в Бостанлыкском районе Ташкентской области.

«В дальнейшем, по мере возможности мы будем строить не в Ташкенте… Будем согласовывать каждый кирпич с нашими людьми. Это все должны знать», — сказал он.

Президент в интервью газете «Янги Узбекистон» отмечал, что «из-за халатности или корысти некоторых руководителей в жилых районах не остаётся открытого пространства, где люди могли бы гулять, заниматься спортом и отдыхать на свежем воздухе со своими детьми». Тогда Шавкат Мирзиёев заявил, что по этой причине в Ташкенте и других крупных городах принимаются меры по реализации нового строительства за чертой города.

Впервые о проекте «Нового Ташкента» сообщалось в июне 2019 года. Тогда архитектурная компания из Великобритании Benoy представила видение мастер-плана «Нового Ташкента», который планировалось построить на берегу реки Чирчик на площади более 20 тысяч га. Benoy была одной из трех компаний, предложивших концепцию «Нового Ташкента» на рассмотрение градостроительной комиссии хокимията столицы.