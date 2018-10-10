В Елисейском дворце 9 октября состоялась встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Франции Эммануэля Макрона, сообщилапресс-служба главы государства.

Стороны отметили важность развития новых форм регионального и международного сотрудничества, совместного противодействия вызовам и угрозам.

Особо подчеркнута роль Ташкента в укреплении региональной стабильности и безопасности, развитии взаимовыгодного сотрудничества и добрососедских отношений в целях обеспечения мирного и устойчивого развития Центральной Азии.





Главы государств вновь заявили о необходимости стабилизации обстановки в Афганистане как важного условия мира и спокойствия в регионе, подчеркнув безальтернативность прямого политического диалога, без предварительных условий, между всеми вовлеченными в конфликт сторонами.

По итогам бизнес-форума, организованного совместно с Европейским банком реконструкции и развития и Движением предпринимателей Франции MEDEF, достигнуты договоренности о реализации проектов на основе европейского опыта, знаний и технологий. В том числе, с Французским агентством развития подписана Программа сотрудничества по реализации инфраструктурных проектов на сумму около 600 млн евро.

Намечены к реализации проекты с такими французскими компаниями, как Airbus, Total, Vinci, Orano Mining, Total EREN, Veolia, Fives Stein, Bouygues, Rungis и другими.

Ранее сообщалось, что накануне визита президента в ходе бизнес-форума двух стран были подписаны соглашения по инвестиционным проектам стоимостью около 5 млрд евро.

Обсуждены также вопросы расширения сотрудничества в области культуры и искусства, туризма, науки и техники, образования, здравоохранения, археологии.





Глава государства отметил, что Франция стала первым европейским государством, в отношении которого введен безвизовый режим для туристов, посещающих Узбекистан.

Достигнуты договоренности об открытии в Узбекистане филиалов Страсбургского университета и Парижской академии Университета Пантеон Сорбонна, где узбекские студенты будут обучаться по таким направлениям, как экономика, инженерное дело, сельское хозяйство, туризм.

Подписаны соглашения о сотрудничестве в подготовке кадров с Международной академией моды, университетами Тулузы, Сержи-Понтуаз, ИНАЛКО и другими.

В ходе визита подписано 10 межправительственных и межведомственных документов касательно автомобильных перевозок, туризма, военно-технического сотрудничества, исследования космоса, финансирования инвестиционных проектов, культуры и других сфер.