Государственная комиссия по приёму в высшие образовательные учреждения утвердила суммы контрактов на обучение в вузах Узбекистана в 2021—2022 учебном году, сообщила пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования.

Плата за годичное обучение в бакалавриате и магистратуре зависит от направления и формы обучения (очное, заочное, вечерняя), а также наличия или отсутствия стипендии.

Кроме того, студентам, получившим вакцину от коронавируса до 1 ноября, предоставляется скидка в 10% от суммы базового контракта (без стипендии).

Например, в гуманитарной сфере по направлению «Педагогика, включая профессиональное образование» стоимость контракта составит:

бакалавриат — 12,6 млн сумов со стипендией (в прошлом году было 10,9 млн сумов с учётом скидки из-за пандемии, рост — 15,7%), 6,4 млн сумов без стипендии (5,7 млн сумов) и 5,7 млн сумов — с 10-процентской скидкой;

магистратура и вторая специальность — 13,98 млн сумов со стипендией (12,9 млн сумов) и 7,7 млн сумов (6,99 млн сумов) без стипендии;

полная таблица.

Стоимость базовых контрактов



