Специальная республиканская комиссия расширила список вакцинируемых от коронавирусной инфекции в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно решению спецкомиссии, начинается добровольная вакцинация от коронавируса граждан старше 18 лет в Самаркандской и Ташкентской областей, а также, исходя из возможностей, в других регионах. Привиться можно в первичных медико-санитарных учреждениях поликлиниках.

Кроме того, за счёт госбюджета также получить вакцину смогут студенты старше 18 лет, обучающихся в бакалавриате, магистратуре и клинической ординатуре во всех государственных и негосударственных вузах страны.

Привившимся студентам вузов, независимо от организационно-правовой формы, предоставят единовременную скидку в размере 10% от базовой оплаты контракта на 2021/2022 учебный год.

«Газета.uz» сообщала, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусом с 28 июня в Ташкенте началась бесплатная добровольная вакцинация всех групп населения старше 18 лет.

За три месяца в Узбекистане, по данным Минздрава, полностью вакцинированы от коронавируса 685,5 тысячи человек. Это около 2% от численности постоянного населения (33,9 миллиона), или 3,1% жителей в возрасте старше 19 лет. В СЭС ранее сообщали о планах вакцинировать к июню до 60% населения.