Министерство высшего и среднего специального образования обнародовала размеры контрактов в вузах Узбекистана в 2020/2021 учебном году.

Ранее Минвуз снизил стоимость контрактов в вузах Узбекистана на 10% с учетом снижения платежеспособности населения в условиях пандемии. Поддержка студентов не ограничится только скидкой на оплату обучения.

Плата за годичное обучение в бакалавриате и магистратуре зависит от выбранного направления. Например, в гуманитарной сфере по направлению «Педагогика, включая профессиональное образование» стоимость контракта составит:

бакалавриат — 17 МРОТ или 11 млн 548 тысяч 610 сумов (в прошлом году — 10 млн 792 тысяч 960 сумов). При это с 10-процентной скидкой конечный размер контракта составит 10 млн 907 тысяч 349 сумов со стипендией, без нее — 5 млн 771 тысяч 349 сумов;

магистратура и вторая специальность — 19 МРОТ или 12 млн 907 тысяч 270 (было 12 млн 62 тысяч 720 сумов), но с 10-процентной скидкой — 12 млн 130 тысяч 143 сумов со стипендией, без нее — 6 млн 994 тысяч 143 сумов;

Стоимость контрактного обучения в вузах рассчитывается от минимального размера оплаты труда (МРОТ), который с 1 февраля составляет 679 тысяч 330 сумов (в сентябре 2019 года было 634 тысяч 880 сумов). В результате роста МРОТ, наблюдается небольшое увеличение итоговой стоимости контракта, даже с учетом 10-процентной скидки.

Для того, чтобы узнать проходные баллы и отбор на образовательные направления по результатам тестовых испытаний для поступления в вуз на бакалавриат, необходимо пройти по этой ссылке ГЦТ.



Источник: Минвуз. Нажмите для увеличения