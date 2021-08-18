Узбекистан разместил в палаточном лагере в Термезском районе Сурхандарьинской области рядом с границей с Афганистаном более 100 афганских беженцев. Об этом «Газете.uz» в среду сообщил один из врачей, работающих в медицинском пункте лагеря.

По данным Sputnik Uzbekistan, число беженцев составляет около 150, включая 17 женщин и детей.

Перед размещением все прошли тестирование на коронавирус, инфицированных не выявлено, пишет агентство. О сроках пребывания и дальнейшей судьбе этих людей не сообщается.

Кроме того, по данным агентства, в ковид-центре близ военного полигона в Сурхандарье временно размещены примерно 650 военнослужащих Афганистана, прибывших в Узбекистан самолётом.

15 августа МИД Узбекистана сообщил, что границу страны пересекли 84 военнослужащих Афганистана, которые временно размещены на территории страны, некоторым была оказана медицинская помощь. 16 августа Генеральная прокуратура сообщила (а позже назвала своё сообщение не проверенным до конца) о том, что воздушное пространство страны за два дня пересекли 22 военных самолёта и 24 вертолёта Афганистана, в которых находились 585 вооружённых военнослужащих. Кроме того, 158 афганских граждан и военнослужащих незаконно проникли в Узбекистан через реку Амударья.

В конце июля Пограничные войска СГБ Узбекистана, отвечая на запрос «Газеты.uz», опровергли строительство палаточного городка для беженцев на границе с Афганистаном.