Европейский союз готовит предложение соседям Афганистана для приёма афганских беженцев, поскольку пытается избежать повторения сирийского миграционного кризиса 2015 года, пишет Financial Times.

Захват власти в Афганистане движением «Талибан» после резкого вывода войск США и их союзников вызвал опасения по поводу нестабильности в стране и потенциально большого числа беженцев, спасающихся бегством от талибов.

Многие страны ЕС предупредили, что необходимо предотвратить похожую на миграционный кризис 2015 года ситуацию, когда из-за войны в Сирии более миллиона мигрантов прибыли в Европу. Тогда Брюссель для смягчения последствий кризиса предложил финансовую поддержку Турции в обмен на то, что страна примет беженцев и не позволит им отправиться дальше в европейские страны.

По данным FT, сейчас Евросоюз готовит финансовую помощь соседним странам в размере 600 млн евро, чтобы они приняли беженцев. «Это может означать, что Брюссель предоставит деньги Пакистану, возможно, Узбекистану и Таджикистану и даже Ирану, который находится под международными санкциями», — отмечает издание.

Накануне, 31 августа, министры внутренних дел 27 стран Европейского союза провели экстренное заседание для обсуждения ситуации в Афганистане. По его итогам совет ЕС принял заявление, в котором пообещал, что усилит поддержку третьим странам, которые будут принимать большое число беженцев.

Вместе с тем, говорилось в заявлении, «основываясь на уроках прошлого», члены Евросоюза будут действовать вместе для «предотвращения повторения неконтролируемых крупномасштабных незаконных миграционных потоков». Совет заявил также, что «сделает все возможное, чтобы ситуация в Афганистане не привела к новым угрозам безопасности для граждан ЕС».

Как пишет РБК, на прошлой неделе сразу несколько стран ЕС выразили опасения возникновения нового миграционного кризиса по аналогии с тем, что разразился в 2015 году из-за войны в Сирии. Так, премьер-министр Словении Янез Янша заявил, что ни его страна, ни Евросоюз не брали на себя обязанность «всем помогать и платить за каждого, кто покидает свою страну, вместо того чтобы ее защищать».

Премьер-министр Австрии Себастьян Курц пояснил, что в стране до сих пор испытывают проблемы с интеграцией в общество уже проживающих там афганцев, поэтому в Вене выступают против новых приезжих. Он подчеркнул, что Австрия не станет повторять ошибку 2015 года.

30 августа в МИД Узбекистана опровергли сообщения о «готовности Узбекистана открыть свои границы для людей, спасающихся бегством от режима талибов в Афганистане». По данным ведомства, сейчас узбекско-афганская граница полностью закрыта, открытие КПП «Термез» пока не планируется.

Газета WSJ ранее сообщила, что Узбекистан предупредил США о планах по высылке группы афганских пилотов и их семьи. По данным издания, «Талибан» требует вернуть военные самолёты и вертолёты, на которых пилоты в середине августа прилетели в Узбекистан.