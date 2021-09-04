Параатлетка Нурхон Курбонова завоевала для сборной Узбекистана серебряную медаль летних Паралимпийских игр в Токио.

В метании копья (класс F54, финал) спортсменка показала 18.38 метров и обновила свой личный рекорд. Золотая медаль в этой дисциплине досталась Флоре Угвунва из Нигерии.

Для представительницы Узбекистана это уже вторая медаль на Паралимпиаде. 30 августа она выступила в соревнованиях в толкании ядра и с результатом 7.77 метров удостоилась бронзовой медали.

На момент публикации статьи Узбекистан занимает 17-е место с 18 медалями (7 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых).