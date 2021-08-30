Сборная Узбекистана завоевала золотую и бронзовую медали в рамках шестого дня летней Паралимпиады-2020 в Токио.

Параатлет Бобуржон Омонов в толкании ядра (класс F41) показал лучший результат в 14,06 м и обновил паралимпийский рекорд. Он также является мировым рекордсменом в этом направлении с тех пор, как установил на чемпионате мира в ОАЭ показатель в 14,31 м.

Второе место занял представитель США Хаган Ландри — 13,88 м, а «бронзу» получил Нико Каппель из Германии — 13,30 м.





Параатлетка Нурхон Курбанова завоевала бронзовую медаль. В толкании ядра (класс F54) спортсменка показала результат 7,77 м и заняла третье место. Она обновила личный рекорд.

Золотую медаль получила Франсиска Мардонес из Чили — 8,33 м (мировой рекорд), а «серебро» — Глория Сарса Гвадаррама из Мексики с результатом 8,06 м.

На момент публикации Узбекистан занимает 12-е место с 14 медалями (5 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых).



