Государственный центр тестирования (ГЦТ) 3 сентября начал объявлять результаты конкурса по вступительным испытаниям в высшие образовательные учрежденияпо направлению бакалавриата на 2021/2022 учебный год.

Результаты будут опубликованы в соответствии с приведенным ниже графиком (ссылка на сайт ГЦТ):

С 15:00 — Хорезмская, Навоийская, Бухарская, Сурхандарьинская и Кашкадарьинская области, Каракалпакстан;

С 16: 00 — Ферганская, Андижанская и Наманганская области;

С 17: 00-Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская, Ташкентская области и город Ташкент.

Накануне кандидат в президенты Максуда Варисова подвергла критике Государственный центр тестирования за задержку с объявлением итогов вступительных экзаменов в вузы и заявила, что необходимо полностью пересмотреть деятельность ГЦТ. Центр уже третий год подряд нарушает сроки опубликования «мандата».