На берегах реки Чирчик планируется реализовать проект «Дарё бўйи Бизнес сити», который был одобрен по итогам визита президента Шавката Мирзиёева в Сергелийский и Зангиатинский районы Ташкента 29 мая. Это следует из протокола Администрации президента Узбекистана (копия есть у «Газеты.uz»).

Инициаторами проекта указаны хокимият Ташкента, Министерство водного хозяйства, Министерство экономического развития и сокращения бедности и Министерство финансов.

Как отмечается в документе, часть берега реки Чирчик длиной 16 км, протекающая через Бектемирский и Сергелийский районы, предлагается сузить на 65−80 м. Освободившиеся свободные земельные участки намечено благоустроить, а также реализовать проект «Дарё бўйи Бизнес сити» с возведением объектов производства, торговли и услуг.

В соответствии с требованиями постановления президента «О мерах по созданию современных деловых центров „Business City“ на территориях республики», хокимияту Ташкента в двухмесячный срок поручено создать соответствующую дирекцию, определить границы территории, разработать генеральный план и привлечь инвесторов.

На финансирование работ по сужению части берега реки Минфин выделит столичной администрации беспроцентную ссуду в размере 300 млрд сумов. Погашение выделенных средств будет осуществляться за счет реализации инвесторам освободившихся земельных участков.

Ранее для общественного обсуждения был опубликован проект постановления президента, согласно которому планируется разработка Концепции развития дорожно-транспортной инфраструктуры Ташкента на 2020−2030 годы. На строительство и реконструкцию ее объектов планируется выделить кредит в размере 200 млн долларов сроком на 15 лет. Средства, как ожидается, будут предоставлены Французским агентством развития, международными финансовыми институтами и организациями зарубежных стран под гарантию правительства Узбекистана.

Документом намечено строительство 656 км пешеходных и велосипедных дорожек, шести новых путепроводов и сужение части реки Чирчик. При этом в проекте отмечается, что освободившиеся в результате сужения берега реки земельные участки будут продавать через онлайн-аукцион. Проект «Дарё бўйи Бизнес сити» в документе не упоминается.