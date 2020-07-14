Реализация проекта Daryo bo’yi Business City («Дарё бўйи Бизнес сити») на берегах реки Чирчик в Ташкенте может занять пять лет. Об этом в сюжете пресс-службы хокимията столицы сообщила менеджер по работе с инвесторами дирекции Business City Ирода Уринова.

Ранее «Газета.uz» писала, что проект был одобрен по итогам визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Сергелийский и Зангиатинский районы 29 мая. Ожидается, что берега реки Чирчик на участке длиной 16 км, протекающей через Бектемирский и Сергелийский районы, будут сужены до 65−80 м. Освободившиеся земельные участки намечено благоустроить и реализовать проект «Дарё бўйи Бизнес сити» с возведением объектов производства, торговли и услуг.

«Сегодня уровень воды ниже прежних показателей. Берега реки очень длинные, но, к сожалению, из-за вмешательства человека сейчас они в плачевном состоянии. Видно, что прилегающая территория стала карьером, здесь много машин. Это очень большой вред для экологии, потому что отсюда вывозят природные ресурсы — землю, щебень», — рассказала Ирода Уринова.

В рабочую группу по реализации проекта вошли 20 человек, включая проектировщиков, инженеров, исследователей, специалистов в сфере ирригации и мелиорации, представителей Министерства водного хозяйства и Министерства по чрезвычайным ситуациям.

«Каждый специалист работает над тем, чтобы данный проект избавил реку от вреда и принес пользу людям. После того, как рабочая группа придет к общему знаменателю, свободные площади могут быть выделены для инвестиционных проектов. В результате благоустройства набережной реки освободятся площади земель, на которых можно построить заводы, фабрики или места для отдыха. Это будет возможностью для создания новых рабочих мест», — отметила представитель дирекции.

Кроме того, над рекой ожидается строительство мостов, которые будут соединять районы между собой и станут местами для досуга населения.

По словам Ироды Уриновой, инвесторы обычно интересуются центром города потому, что там все уже благоустроено. Создание условий на набережной Чирчика послужит привлечению инвестиций и должно повысить экономический уровень района.

Согласно первичной смете, сужение русла реки освободит около 400 га земли. «После освобождения земель мы не сможем их сразу выделить инвесторам, так как земли нужно подготовить», — отметила она.





Ожидается, что проект Daryo bo’yi Business City займет территорию протяженностью 16 км — от Ахангаранского шоссе до нового района «Янги хаёт». Сужение и благоустройство реки планируется завершить к 2023 году.

Заместитель директора проекта Daryo bo’yi Business City Умар Ахунов сообщил, что основным направлением дирекции является придание современного облика территориям, прилегающим к реке.

На высвобождаемых участках намечено возвести современные жилые дома, торгово-развлекательные центры, школы, детские сады.

Консалтинговые услуги в рамках проекта будут оказывать специалисты из Турции.

«Привлекательность этого проекта в том, что русла реки не были отданы во владение частных лиц. В связи с этим у нас не будет таких острых вопросов, связанных со сносом домов или имущества граждан. Есть незаконные сооружения некоторых граждан, по которым будут прорабатываться [решения] во время реализации проекта», — отметил Умар Ахунов.

На проект по укреплению берегов и сужению русла реки Министерство финансов выделит хокимияту Ташкента беспроцентную ссуду в размере 300 млрд сумов. Погашение средств будет осуществляться за счет реализации инвесторам освободившихся участков.

Отметим, что согласно законодательству изменение русел рек, добыча из них полезных ископаемых и проведение других работ, влияющих на состояние водных объектов, допускается только после получения разрешения органов по экологии и охране природы, водному хозяйству, органов по геологии и минеральным ресурсам.

Проект — расчеты по сужению и планы строительства — до выделения финансирования должен пройти экологическую экспертизу в Госкомэкологии. Если он будет реализован, то должно быть обеспечено сохранение всех природных ресурсов реки и её поймы, запасов Чирчикского месторождения подземных вод, улучшение экологической ситуации на реке в целом и безопасный проход вод при паводках.

На указанном 16-километровом участке реки должна быть установлена водоохранная зона и выделена прибрежная полоса. В пределах прибрежной полосы запрещаются хозяйственная деятельность и любые виды строительных работ, за исключением строительства водохозяйственных объектов.

Воды Чирчика имеют хозяйственно-питьевое значение, поэтому в поясах зон санитарной охраны реки устанавливаются запреты на многие виды хозяйственной деятельности. Качество речной воды давно вызывает сильное беспокойство, и прогнозы неутешительны. Проект должен обеспечить незыблемую водоохранную зону реки и прекращение сброса загрязнённых стоков в неё.