Представительница сборной Узбекистана по параплаванию Шохсанам Тошпулатова завоевала бронзовую медаль летних Паралимпийских игр в Токио.

В индивидуальном комплексном заплыве на 200 м спортсменка с результатом 2:27.92 узбекистанка финишировала третьей. Первое место заняла Карлотте Гилли из Италии (2:21.44), «серебро» завоевала американка Коллин Янг (2:26.80).

Шохсанам Тошпулатова в рамках Паралимпиады-2020 приняла участие в трёх финалах, два раза заняв четвёртое и один раз — пятое место.

Напомним, 30 августа копилка сборной Узбекистана пополнилась ещё двумя медалями — в толкании ядра параатлет Бобуржон Омонов удостоился золотой медали, обновив паралимпийский рекорд, а Нурхон Курбанова завоевала «бронзу».

На момент публикации Узбекистан занимает 12-е место с 15 медалями (5 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых).