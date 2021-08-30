Параатлетка из Узбекистана Асила Мирзаёрова в третий день летней Паралимпиады в Токио 27 августа завоевала серебряную медаль в прыжках в длину. Её выступление также запомнилось действиями главного тренера национальной сборной по пара-атлетике Сардора Абдухаликова.

Фото: Paralympics / Twitter.

В ходе выступления по пара-атлетике в категории Т11 (классифицирует спортсменов с нарушением зрения) по прыжкам в длину узбекистанка в рамках последней шестой попытки (две попытки узбекистанки не засчитали) показала результат в 4,89 м, что позволило её занять второе место. Первое место заняла Коста де Оливейра из Бразилии (5 м), третье — Юлия Павленко из Украины (4,86 м).





Перед последним прыжком её наставник Сардор Абдухаликов заявил, что ей больше терять нечего. Он также озвучил спортсменке инструкции, заявил, что необходимо ускориться до конца, напомнил о движении рук, количество шагов перед прыжком.





На эмоциях тренер подошёл к Асиле Мирзаёровой, чуть не переступил зону с песком и резко отошёл назад, посмотрел на судей, чтобы удостовериться, что прыжок был совершён без нарушений. Сардор Абдухаликов переживал, поскольку уже был предупреждён за то, что переступал линию. Согласно требованиям, спортсмены сами должны выходить из зоны с песком.

Когда озвучили результат, тренер сказал: «Ай, блин. 4,91 м». Ей не хватило 9 см до золотой медали.





Главный тренер Сардор Абдухаликов в интервью Uzreport TV заявил, что Асила Мирзаёрова завоевала первую медаль среди незрячих спортсменок в истории Узбекистана. В свою очередь, спортсменка выразила радость, что смогла выиграть команде и стране серебряную медаль. По её словам. «серебро» будет мотивировать её выиграть золотые медали на Азиатских играх и чемпионатах мира.

В интервью журналу Anatomicá Асила Мирзаёрова рассказывала, что у неё было абсолютное зрение до 15 лет.