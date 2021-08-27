Параатлетка из Узбекистана Асила Мирзаёрова стала серебряным призёром в прыжках в длину на летней Паралимпиады в Токио.

Источник: paralympic.org.

В ходе выступления по пара-атлетике среди женщин в категории Т11 (классифицирует спортсменов с нарушением зрения) по прыжкам в длину 27 августа узбекистанка показала второй лучший результат — 4,89 м. Первое место заняла Коста де Оливейра из Бразилии (5 м), третье — Юлия Павленко из Украины (4,86 м).

Фото: НОК.

На момент публикации Узбекистан с двумя медалями занимает 27-е место в турнирной таблице. В первый день соревнований парапловец Ислам Асланов завоевал бронзовую медаль