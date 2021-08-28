ООО TEXNOPARK является производителем современных пассажирских, панорамных, грузовых и больничных лифтов, выпускаемых под брендом Osten. Годовая мощность — 2 тысячи единиц.





Сертификация соответствия техническому регламенту стран Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС) — это признание высоких стандартов производства и контроля качества, внедренных на мощностях Osten. Документ дает возможность расширения экспортного потенциала и освоения новых рынков России, Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана.





Также это перспектива охвата лифтами Osten всех зданий стран ЕАЭС с населением около 200 млн человек.





Сертификация подтвердила соответствие лифтов требованиям европейского стандарта EN 81−20:2014 в части требований по безопасности пассажирских и грузопассажирских лифтов. Это стало возможным благодаря применению 60-метровой, 14-этажной и 4-шахтной тестовой лифтовой башни в TEXNOPARK. В ней аккредитованным органом по сертификации «Казлифтконсалтинг» были проведены необходимые испытания по требованиям технического регламента и европейского стандарта. Наличие данной башни позволяет проводить испытания всех видов лифтов и по всем показателям безопасности, предусмотренным на сегодняшний день.





Сертификация ЕАЭС — это еще одно международное признание высокого производственного потенциала ООО TEXNOPARK.





«Osten — на уровень выше».

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