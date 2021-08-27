27 августа состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Как сообщила пресс-служба главы государства, Шавката Мирзиёева выразил соболезнования в связи с трагическим инцидентом в Байзакском районе Жамбылской области, где на военном складе произошли взрывы.

Президент Узбекистана выразил готовность оказать необходимое содействие казахстанской стороне в ликвидации последствий чрезвычайного происшествия.

Главы двух стран также рассмотрели актуальные вопросы двусторонних отношений и обменялись мнениями по региональной повестке, прежде всего в контексте обострения ситуации в Афганистане.

Достигнута договоренность о продолжении тесного взаимодействия по вопросам обеспечения безопасности в Центральной Азии, говорится в сообщении.

По последним данным из-за взрывов на военном складе погибло 9 человек, пострадало около 90. Двое числятся пропавшими без вести.