Пара-дзюдоист из Узбекистана Учкун Куранбоев (-66 кг) стал обладателем золотой медали летних Паралимпийских игр в Токио.

В четвертьфинале он одолел японца Юджиро Сето, в полуфинале взял верх над Давидом Хоравы из Украины. В решающей схватке ему противостоял испанец Серхио Ибанес. Поединок завершился в пользу узбекского пара-дзюдоиста — есть первая золотая медаль.

Ранее мы писали, что параатлетка Асила Мирзаёрова завоевала серебряную медаль в прыжках в длину, а парапловец Ислам Асланов стал обладателем «бронзы».

На момент публикации Узбекистан с тремя медалями занимает 16-е место в турнирной таблице.