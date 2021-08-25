В первый день летних Паралимпийских игр в Токио представитель сборной Узбекистана завоевал медаль.

В финале заплыва на 100 метров в стиле баттерфляй выступили сразу два узбекистанца — Музаффар Турсунходжаев и Ислам Асанов. Последний с результатом 57.12 завоевал бронзовую медаль. «Золото» досталось белорусу Ихару Боки, второе место занял Олекси Вирченко из Украины.

В женских состязаниях в этой же дисциплине выступила Шохсанам Тошпулатова, которой до медали не хватило несколько миллисекунд. В итоге спортсменка заняла четвёртое место.