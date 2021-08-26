Сотрудники таможенного поста «Сариасия» в Сурхандарьинской области предотвратили попытку провоза крупной партии наркотиков, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК).

Ночью 25 августа на территорию поста прибыл грузовой автомобиль Merсedes-Benz, управляемый, как уточняет ГТК, гражданином соседнего государства. Водитель сообщил, что грузовик загружен 20 тоннами пряжи, как было заявлено в документах. Однако при досмотре прицепа грузовика с помощью служебной собаки в его передней части под напольным покрытием были обнаружены 93 полиэтиленовых свертка.

При вскрытии свертков было установлено, что в 82 свертках зелёного и красного цвета находился героин общим весом 85,5 кг, а в остальных 11 свертках жёлтого цвета — гашиш общим весом 11,4 кг.

Таможенные органы возбудили уголовное дело по выявленному факту преступления.

ГТК отмечает, что с начала года таможенники во взаимодействии с другими правоохранительными органами предотвратили незаконный оборот более 260 кг наркотических средств в чуть более 300 выявленных случаях нарушений таможенного законодательства.