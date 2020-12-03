Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановления о широком праздновании в 2021 году 80-летия со дня рождения народного поэта Абдуллы Орипова и народного писателя Уткира Хашимова, а также 85-летия со дня рождения народного артиста Узбекистана Батыра Закирова.

Согласно разработанным программам, в марте и августе 2021 года во Дворце международных форумов «Узбекистон» и в Узбекском национальном академическом драматическом театре ожидается проведение литературно-художественных вечеров, посвященных памяти Абдуллы Орипова и Уткира Хашимова соответственно.

Их произведения будут опубликованы в формате «Избранное» на узбекском, каракалпакском, русском, английском и других языках, изданы книги об Абдулле Орипове и Уткире Хашимове в воспоминаниях современников. На домах, где жили поэт и писатель, установят мемориальные доски.

Кроме того, о жизни и творчестве Абдуллы Орипова будет снят специальный документальный фильм, а на основе его произведений в театрах страны поставят спектакли. Одной из улиц Ташкента присвоят имя Уткира Хошимова.

В рамках празднования 85-летия со дня рождения народного артиста Батыра Закирова в декабре 2021 года будет проведен творческий вечер исполнителя во Дворце международных форумов. В Ташкенте появится национальная эстрадная высшая школа, названная его именем, будет организован мемориальный комплекс и музей, посвященный памяти артиста.

Академия художеств проведет конкурс по созданию памятника Батыру Закирову, который впоследствии возведут в столице. Запланирована установка мемориальной доски на доме по улице Навои в Ташкенте, где проживал артист. Алмазарская улица, на которой расположена Государственная консерватория Узбекистана, будет названа именем Батыра Закирова.

Национальный эстрадно-симфонический оркестр при Государственной филармонии Узбекистана объединяется с эстрадным оркестром артиста и создается Национальный эстрадно-симфонический оркестр имени Батыра Закирова.