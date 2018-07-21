Представители Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды и хокимията Ташкента сообщили подробности совместного решения об усилении защиты деревьев и зеленых насаждений, борьбы с их незаконной рубкой и создании системы их надежной защиты.





Как сообщил на пресс-конференции в четверг начальник отдела Инспекции по контролю за охраной и использованием биоразнообразия и охраняемых природных территорий (Биоинспекции) по Ташкентской и Сырдарьинской областям при Госкомэкологии Акмаль Исматов, документом, который вступит в силу 1 сентября, определяются нормы санитарной рубки, которые на данный момент существуют, но не применяются на практике. Кроме того, решение предусматривает обязательную высадку не менее 10 деревьев вместо одного срубленного.

Важным является решение восстановить работу существовавшей ранее Станции защиты растений в составе Городского управления благоустройства при хокимияте столицы.

Основная цель подписанного совместного решения — сохранение максимального количества деревьев в Ташкенте, заявил представитель Биоинспекции.

По словам Акмаля Исматова, в столице увеличилось число незаконных рубщиков деревьев, работающих под видом «частных предпринимателей». С 1 сентября будет внедрен будет новый порядок, по которому право на рубку и формовку деревьев будут иметь только городское и районные управления благоустройства.

Кроме того, управления благоустройств будут заранее оповещать махаллинские комитеты и инспекторов профилактики (участковых) о планируемой рубке или формовке деревьев.

Предприниматели, получившие разрешение хокимията на строительство какого-либо объекта, должны будут высадить за каждое срубленное дерево не менее 10 новых.

Кроме того, на сайте хокимията будет запущен электронный реестр деревьев и разрешений на их рубку.





Начальник Ташкентского управления по экологии и охране окружающей среды Нодиржон Юнусов уточнил, что разрешение на рубку деревьев выдает хокимият, а Госкомэкологии — только заключения.

За первое полугодие текущего года в подразделения Госкомэкологии по Узбекистану поступили 4418 обращений о рубке деревьев. В 2846 случаях были выданы положительные заключения, в 1572 — отрицательные. Зафиксировано 95 случая незаконной рубки, по которым внесены предложения по взысканию штрафа в размере 17 млн сумов (на данный момент по 62 случаям взыскано более 10 млн сумов штрафов).

По 86 случаям подразделения Госкомэкологии подали заявления в суды о взыскании денежных средств на сумму более 930 млн сумов. Например, 21 июня в Шайхантахурском районе Ташкента были незаконно срублены три чинары, пять ясеней и одно сливовое дерево. Общая сумма компенсации составила 112 млн сумов.

«Сейчас внедряется новая система выдачи заключений. Раньше заключение выдавал один инспектор — сотрудник Биоинспекции или управления по экологии и охране окружающей среды, который выезжал на место. Теперь по каждому случаю они вместе будут выезжать на место. Кроме того, при оформлении заключения должно быть учтено мнение махаллинского комитета или ТЧСЖ. Это повысит осведомленность местного населения», — пояснил Нодиржон Юнусов.

Он указал на маленький штат сотрудников Биоинспекциях — всего 44 инспектора по всей республике по всем направлениям экологии и охраны окружающей среды. «Следующим шагом станет практическая реализация программы общественных экоинспекторов. Институт уже есть, приняты необходимые законодательные акты, но до сегодняшнего дня этот институт не работал», — заявил глава управления.

Нодиржон Юнусов подчеркнул важность инвентаризации всех деревьев в Ташкенте, принятия плана высадки деревьев на следующие 2−5−10 лет и создания питомников (плантаций) под него, а также оздоровления больных и сильно ослабленных деревьев.

«Мы должны знать, сколько деревьев и какие их виды нужно сажать в населенных пунктах, рядом с водными каналами, дорогами. Нужно учитывать инфраструктуру района, его архитектуру, как это отразится на внешнем облике города. Будем применять научный подход в этом вопросе», — сказал он.

Говоря о недавних пыльных бурях во многих регионах страны, Нодиржон Юнусов поделился идеями о возможном создании вокруг Ташкента зеленого пояса для его защиты от пыли и оздоровления экологической ситуации.

Самым зеленым городом мира сегодня считается исландский Рейкьявик, который имеет более 410 кв. м зеленого пространства на одного жителя. На каждого ташкентца приходится всего 14 кв. м зелени, отметил Нодиржон Юнусов, и хокимият столицы совместно с Госкомэкологии намерены улучшить этот показатель.

Председатель общественного совета при хокимияте Ташкента Хикмат Абдурахманов озвучил дополнительные пункты совместного решения, касающиеся, в первую очередь, пересмотра системы ответственности за сохранность деревьев и многократного увеличения штрафов за незаконную рубку.

Общественный совет считает очень важным создание электронного реестра, отметил он. В этом вопросе достигнуто соглашение об оказании советом помощи.

Хикмат Абдурахманов также предложил объявить «День дерева», когда весной или осенью можно будет проводить высадку деревьев с привлечением активных горожан и общественных организаций. Кроме того, по его мнению, нужно наладить систему переработки опавших листьев в дополнительные продукты — мульчу, удобрения и брикеты.