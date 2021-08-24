Президент Шавкат Мирзиёев 24 августа подписал указ о присвоении звания «Узбекистон Кахрамони» («Герой Узбекистана») с вручением высшего знака — медали «Олтин юлдуз» («Золотая звезда»).


Высшей государственной награды страны удостоены: