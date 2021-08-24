Президент Шавкат Мирзиёев 24 августа подписал указ о присвоении звания «Узбекистон Кахрамони» («Герой Узбекистана») с вручением высшего знака — медали «Олтин юлдуз» («Золотая звезда»).
Высшей государственной награды страны удостоены:
- Мухаммад Исматович Ахмедов — руководитель фермерского хозяйства «Маданият Мухаммат Исмат» в Бухарской области;
- Шавкат Абдуллаевич Аюпов — директор Института математики Академии наук Узбекистана;
- Ибрагим Усманович Гафуров— член Союза писателей;
- Муножатхон Абдувалиевна Юльчиева — заведующая кафедрой Государственной консерватории Узбекистана.