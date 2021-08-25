В Узбекистан из России возвращены уникальные историко-культурные ценности, которые незаконно вывезли в 2016 году, сообщил Государственный таможенный комитет (ГТК). Речь идёт о 29 рукописях и 16 керамических изделиях.

Девять рукописей и книг, созданных приблизительно в 1644—1880 годы, содержат религиозные тексты и стихи на арабском, персидском и тюркском языках. Три керамических предмета относятся к Самаркандской школе гончарства средних веков (V-XV века) и современности (XV-XVII века), уточнили в ГТК.





Церемония передачи предметов Фонду развития Центра исламской цивилизации прошла 25 августа. Выступивший на мероприятии заместитель главы ГТК Уткиржон Кодиров сообщил, что за последние пять лет таможенники пресекли незаконный вывоз около 450 рукописных произведений, редких монет и другого антиквариата.