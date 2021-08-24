Президент Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании 24 августа отдельно высказался о лесном пожаре в Зааминском районе Джизакской области, который случился в начале месяца.

«Экология для нас вопрос жизни и смерти. Хоким каждой области будет приходить и лично представит презентацию премьер-министру. Я сам, когда еду в село, сильно задумываюсь. В Заамине произошёл пожар, оказывается это сделал сын одного богача. Сейчас занимается прокуратура, примем меры», — приводит слова главы государства Kun.uz.

Президент выразил обеспокоенность и положением дел в Бостанлыкском районе Ташкентской области, где, по его словам, «ситуация в не очень хорошем состоянии, везде пыль» (речь о пыльных бурях вокруг Чарвакского водохранилища). Он указал, что по этой причине данный вопрос поручен непосредственно премьер-министру.

Утром 1 августа на территории посёлка Уриклисой загорелась сухая трава и деревья на площади 80 га. К вечеру того же дня с помощью 350 специалистов МЧС и четырёх вертолётов Минобороны пожар был потушен, пострадавших не было.