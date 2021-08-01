Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана сообщило, что около 18:20 пожар, возникший в лесных угодьях Зааминского района Джизакской области, был полностью ликвидирован.

Возгорание началось примерно в 10:40 1 августа на территории посёлка Уриклисой. Загорелась сухая трава и деревья на площади около 80 га.

Фото: МЧС.

Для тушения огня были задействованы силы и средства МЧС, МВД, Нацгвардии, Минобороны, Пограничных войск и Государственного комитета по лесному хозяйству. Были привлечены 14 единиц основной пожарной техники, 1 поисково-спасательный отряд и 4 вертолёта.

Процесс координировался специалистами МЧС. Огонь не распространился на близлежащие домохозяйства, пострадавших и жертв нет.

Ранее сообщалось, что МЧС направило для тушения пожара более 350 специалистов.