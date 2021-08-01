Утром 1 августа в Зааминском районе Джизакской области на территории села Уриклисой начался лесной пожар, сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана. На видеозаписях, появившихся в интернете, видно, как люди наблюдают за пожаром из зон отдыха.

На место возгорания сначала было направлено 4 пожарно-спасательных отряда и 24 человека личного состава управления по чрезвычайным ситуациям.

Позже для предотвращения распространения и ликвидации пожара МЧС направило более 350 человек личного состава, Министерство обороны — 4 вертолёта. Привлечены также средства и силы Национальной гвардии, МВД, Госкомэкологии и других организаций.

Во второй половине дня в районе пошёл сильный дождь. МЧС должно сообщить дополнительную информацию о причинах пожара и работе по его ликвидации.