Кабинет министров 6 августа приняло постановление (ПКМ-499) «О комплексных мерах по предотвращению сокращения растительного покрова в горных и предгорных территориях вокруг Чарвакского водохранилища».

Согласно документу, за последнее десятилетие в результате изменения климата на полевых ландшафтах вокруг водохранилища резко сократилось количество растительного покрытия, что оказывает воздействие на прочность почвенных слоёв и приводит к быстрому поднятию пыли.

Кроме того, отмечается рост числа повторений опасных метеорологических процессов, характеризующихся подъёмом частиц пыли и песка с земли под действием сильных ветров в весенний и летний периоды и перемещением в ее атмосфере горизонтально и вертикально, что снижает видимость до 500 м и загрязняет воздух.

Постановлением правительства до 1 октября 2021 года поручено провести опись всех земель (вне зависимости от типа) вокруг Чарвакского водохранилища и на прилегающих к нему территориях, где имеются лесонасаждения или можно создать лес. По итогам описи сельскохозяйственные земли будут переведены в лесной фонд с установлением запрета на разведение скота в этих местах. Кроме того, для предотвращения деградации земель, смягчения воздействия сильных ветров и пыльных бурь на указанных выше территориях будут созданы защитные лесонасаждения.

Путём использования геоинформационных технологий, в частности, дистанционного зондирования земли и технологии комического мониторинга будет запущена специальная система, которая будет анализировать точные и постоянные данные о продолжительности жизни лесного фонда, выявлять и контролировать его деградацию, а также незаконную вырубку.

Постановлением на конкурсной основе также будут организованы фундаментальные и научно-практические исследования, направленные на смягчение воздействия естественных факторов, предотвращение деградации земель, защиту растительного и животного мира, их восстановления на жилых территориях, а также горных и предгорных местностях, входящих в туристические зоны.

Полное облесение территорий вокруг Чарвакского водохранилища должно быть завершено в 2021—2023 годы, следует из утверждённого документом графика. Заказчиком всех работ по созданию леса определён Государственный комитет по лесному хозяйству.