Движение «Талибан» заявило, что осадило силы сопротивления единственной неподконтрольной ему провинции Панджшер, сообщило РИА Новости.

«Исламский эмират стремимся к мирному разрешению конфликта», — добавляется при этом в сообщении.

Ранее представитель политического офиса талибов Мухаммед Наим сказал, что цель военной акции — объединение страны под властью движения.

Представитель сил сопротивления заявил, что тысячи бойцов находятся в провинции и готовы противостоять талибам, передает телеканала Al-Arabiya.

«Мы призываем движение начать серьезные переговоры. Мы стремимся к мирному урегулированию прежде чем вступать в войну», — цитирует телеканал представителя сил сопротивления.

По сообщению местных СМИ, силы сопротивления доставили в провинцию Панджшер оружие и боеприпасы из Таджикистана.

Накануне талибы дали четыре часа на капитуляцию лидеру местного сопротивления Ахмаду Масуду, сыну Ахмад Шаха Масуда — убитого террористами 20 лет назад главы антиталибского «Северного альянса».

Ахмад Масуд ответил, что не сдаст Панджшер. Он также подтвердил информацию западных СМИ о том, что, помимо местного таджикского ополчения, под его началом есть военные, прибывшие с оружием из других регионов Афганистана, в том числе бойцы спецподразделений и вооруженные отряды маршала Абдул-Рашида Дустума — всего около 10 тысяч бойцов.

Кроме того, силы первого вице-президента Афганистана Амруллы Салеха вернули контроль над районом Чарикар в провинции Парван. Бои продолжаются.

Панджшер — одна из 34 провинций Афганистана с населением более 140 тысяч человек и сложнейшим рельефом. В провинции базировались основные силы войск НАТО во главе с США.

Талибам не удавалось захватить Панджшерское ущелье и 25 лет назад, когда они пришли к власти в 1996 году. Лидер «Северного альянса» Ахмад Шах Масуд оказывал им сопротивление, закрепившись в этой провинции. Он же воевал против советских войск в 1980-е годы.