Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие в качестве гостя в саммите глав государств Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который состоится 23 августа в формате видеоконференции. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

В сообщении отмечается, что президент будет участвовать в саммите «с учётом складывающейся ситуации в Афганистане», а также для «более глубокого ознакомления с мерами, принимаемыми ближайшими странами-партнёрами и непосредственными соседями по региону в плане реагирования на возможные вызовы и угрозы безопасности».

Узбекистан был членом ОДКБ с 1992 по 1999 годы, после чего вновь вступил в организацию в 2006 году, но приостановил членство в 2012-м.