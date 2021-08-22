Агентство по противодействию коррупции провело изучение в Самаркандском областном управлении здравоохранения и его структурах на предмет соблюдения законодательства в области бюджетных средств, продажи государственного имущества и государственных закупок в рамках проекта «Сфера без коррупции», сообщила в четверг пресс-секретарь агентства Дурдона Очилова.

В ходе изучения выяснилось, что медицинские учреждения области, несмотря на наличие альтернативных коммерческих предложений на 9,2 млрд сумов, приобрели лекарства на 14,9 млрд сумов, то есть на 5 млрд 643 млн сумов дороже.

Кроме того, с нарушением законодательства были организованы тендерные торги на 4,9 млрд сумов, а также покупки в электронном магазине портала госзакупок на 186,1 млн сумов.

В результате прокуратура Самаркандской области возбудила два уголовных дела по статье 167 Уголовного кодекса (хищение путем присвоения или растраты).

Антикоррупционное агентство в ходе мониторинга 324 торгов, проведённых министерствами и ведомствами в мае-июне, выявило нарушения законодательства о госзакупках на 101,5 млрд сумов. Больше всего нарушили местные хокимияты, МНО, Минздрав, Минвуз и МДО.