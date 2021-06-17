В мае-июне Агентство по противодействию коррупции в ходе дистанционного мониторинга 324 торгов выявило нарушения законодательства о государственных закупках и конкуренции на 101,5 млрд сумов, сообщила пресс-служба агентства.

По данным ведомства, больше всего нарушений зафиксировано в Андижанской области (20 млрд), Ташкенте (19,5 млрд) и Самаркандской области (12,8 млрд сумов). Нарушения в других регионах:

Джизак — 8,3 млрд сумов;

Бухара — 7,3 млрд сумов;

Кашкадарья — 7,2 млрд сумов;

Сурхандарья — 7,9 млрд сумов;

Хорезм — 5,3 млрд сумов;

Навои — 5,2 млрд сумов;

Каракалпакстан — 3,4 млрд сумов;

Наманган — 2,6 млрд сумов;

Фергана — 2 млрд сумов.

В 72 торгах требования законодательства о госзакупках были нарушены хокимиятами городов и районов (24,6 млрд), в 71 — Министерством народного образования (20,9 млрд), в 61 — Министерством здравоохранения (17,9 млрд), в 33 — Министерством дошкольного образования (11,1 млрд), в 24 — Министерством высшего и среднего специального образования (7,9 млрд), ещё в девяти случаях — Министерством водного хозяйства (3,6 млрд сумов). В остальных 54 торгах нарушения на 15,5 млрд сумов совершили другие министерства и ведомства.

По итогам мониторинга бюджетные организации, нарушившие законодательство, получили от Антикоррупционного агентства в общей сложности 268 предписаний об отмене всех 324 торгов.

В конце мая глава Антикоррупционного агентства Акмаль Бурханов подтвердил наличие конфликта интересов в проектах компании «Трест-12», с которой связаны близкие министра строительства Батыра Закирова. По его словам, трест реализует проекты на 5 трлн сумов (около $471 млн) без тендера.