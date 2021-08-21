Национальный паралимпийский комитет (НПК) Узбекистана объявил имена знаменосцев, которые представят сборную на открытии XVI летних Паралимпийских игр в Токио. Флаг будут нести пара-легкоатлеты Мухаммад Рехсимов и Нурхон Курбонова.

«Газета.uz» ранее сообщала, что соревнования пройдут с 24 августа по 5 сентября, в которых будет разыграно 540 комплектов медалей по 22 видам спорта. По данным НПК, 48 представителей национальной сборной Узбекистана завоевали 55 лицензию по 8 видам спорта.

Делегация вылетела в столицу Японии 20 августа. Провожать пара-спортсменов вышли премьер-министр Абдулла Арипов, председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева, советник президента Абдужаббор Абдувахидов, вице-премьер, министр туризма и спорта Азиз Абдухакимов, глава Национального олимпийского комитета Рустам Шаабдурахманов.