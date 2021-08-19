Национальный паралимпийский комитет Узбекистана опубликовал итоговый состав спортсменов, которые примут участие в летних Паралимпийских играх в Токио. Соревнования пройдут с 24 августа по 5 сентября в столице Японии Токио. На Паралимпиаде-2020 будет разыграно 540 комплектов медалей по 22 видам спорта.

По данным НПК, 48 представителей национальной сборной завоевали 55 лицензию по 8 видам спорта. Для сравнения на Играх 2016 года за Узбекистан выступили 32 спортсмена в пяти видах спорта.

Полный список спортсменов

Пара-атлетика

Хусниддин Норбеков (метание диска)

Бобуржон Омонов (толкание ядра)

Бекжон Чеваров (прыжок в длину)

Темурбек Гиязов (метание копья)

Мухаммад Рексимов (толкание ядра)

Дониёр Салиев (прыжок в длину)

Элбек Султанов (толкание ядра)

Иззат Тургунов (прыжок в длину)

Сабина Суханова (бег на 100 м)

Сабина Суханова (бег на 200 м)

Нозимахон Каюмова (метание копья)

Дилафрузхон Ахмадханова (толкание ядра)

Мохигуль Хамдамова (метание диска)

Нурхон Курбанова (толкание ядра)

Нурхон Курбанова (метание копья)

Асила Мирзайорова (прыжок в длину)

София Бурханова (толкание ядра)

Ëкутхон Холбекова (прыжок в длину)

Ёркин Адилов (метание копья)

Пара-плавание

Ислам Асланов (50 м, вольный стиль)

Ислам Асланов (100 м, баттерфляй)

Дмитрий Хорлин (50 м, вольный стиль)

Фирдавсбек Мусабеков (100 м, брасс)

Фирдавсбек Мусабеков (200 м, комплексное плавание)

Музаффар Турсунходжаев (50 м, вольный стиль)

Музаффар Турсунходжаев (100 м, баттерфляй)

Шохсанамхон Тошпулатова (50 м, вольный стиль)

Шохсанамхон Тошпулатова (100 м, баттерфляй)

Шохсанамхон Тошпулатова (200 м, комплексное плавание)

Нигораксон Мирзоксидова (100 м, баттерфляй)

Муслима Одилова (50 м, вольный стиль)

Пара-дзюдо

Шерзод Намозов (-60 кг)

Учкун Куронбоев (-66 кг)

Феруз Сайидов (-73 кг)

Довурхон Кароматов (-81 кг)

Шухрат Бобоев (-90 кг)

Шариф Халилов (-100 кг)

Ширин Шарипов (+100 кг)

Лобар Хуррамова (-48 кг)

Севинч Салаева (-52 кг)

Парвина Самандарова (-58 кг)

Нафиса Шерипбоева (-63 кг)

Васила Алибоева (-70 кг)

Пара-каноэ

Азизбек Абдулхабибов (200 м)

Гайтмурод Шеркузиев (200 м)

Шахноза Мирзаева (200 м)

Пара-таэквондо

Зухриддин Тохиров (- 61 кг)

Зиёдахон Исакова (- 49 кг)

Гульжаной Наимова (+58 кг)

Пара-пауэрлифтинг

Роза Кузиева (-61 кг)

Фарход Умрзоков (-88 кг)

Нуриддин Давлатов (-107

Пара-гребля

Феруза Бурибаева (2000 м)

Отабек Кучкаров (2000 м)

Пулевая стельба

Сервер Ибрагимов (пистолет 50 м)

Паралимпийские игры в Токио будут проходить на протяжении 12 дней. Уже 25 августа, на следующий день после церемонии открытия, будет разыграно 24 комплекта наград, а медальный «пик» придется на 28 — 31 августа и 3 сентября. В каждый из этих дней паралимпийцы со всего мира разыграют более 50 комплектов медалей. Рекорд ожидается 29 августа, когда 62 золотые медали найдут на Паралимпиаде своих обладателей.

Напомним, Узбекистан завершил Паралимпийские игры 2016 года в Рио с 31 медалью (8 золотых, 6 серебряных и 17 бронзовых), 6 мировыми, 7 паралимпийскими и 12 азиатскими рекордами.