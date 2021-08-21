Президент Шавкат Мирзиёев на встрече с предпринимателями в пятницу высказался о дальнейших мерах по поддержке предприятий-экспортеров, а также широкому привлечению малого бизнеса к экспортной деятельности, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

По его словам, в прошлом году в период пандемии свою эффективность на практике показал порядок возврата предприятиям текстильной промышленности налога на добавленную стоимость, не дожидаясь валютных поступлений от экспорта. 482 предприятиям было возвращено около 2 трлн сумов.

С 1 октября этого года подобный порядок будет установлен и в отношении других добросовестно работающих и ответственных экспортеров во всех отраслях, заявил глава государства.

Он отметил, что основной проблемой большинства предприятий, занимающихся экспортом, является нехватка оборотных средств. Этот вопрос содержится в обращениях более 300 предпринимателей.

В связи с этим в прошлом году был создан Фонд по поддержке экспорта, налажены механизмы финансирования экспорта в размере до 1 млн долларов. Данной системой воспользовались 200 предприятий, экспортировавших дополнительно на 210 млн долларов продукции.

«Теперь такие возможности будут значительно расширены, предприятиям, экспорт которых превышает 20 млн долларов в год, будут выделяться льготные кредиты до 5 млн долларов», — сказал президент.

Шавкат Мирзиёев указал, что немало предпринимателей выразили недовольство действующим требованием о получении национального сертификата при ввозе сертифицированного оборудования и сырья из стран, имеющих передовую систему контроля качества, — Европейского союза, США, Японии, Южной Кореи. Например, для получения сертификата на оборудование и сырье требуются 2−3 млн сумов и 5−10 дней.

Правительственной комиссии во главе с заместителем премьер-министра Сардором Умурзаковым в месячный срок поручено сформировать перечень таких государств, внести проект постановления о прекращении практики получения национального сертификата на оборудование и сырье, уже имеющие сертификаты указанных государств.

Президент также отметил уменьшении в два раза таможенной пошлины для повышения конкурентоспособности и снижения себестоимости промышленной продукции. Вместе с тем такими предприятиями, как Milk Euro Food (производитель и дистрибьютор сливочного масла, спредов и маргаринов, Ташкентская область), SDK Group And (производитель масляных, воздушных и топливных фильтров для всех марок автомобилей, а также сельскохозяйственной техники, Андижанская область) и Wooll Teks Inter (Ташкент), отмечено превышение ставки таможенной пошлины за импорт ввозимого сырья относительно готовой продукции. То есть ввоз некоторых видов продукции из-за рубежа обходится предпринимателям дешевле, чем их производство.

Правительственной комиссии поручено в месячный срок внести проект постановления по снижению ставок таможенной пошлины на импорт сырья и полуфабрикатов.

Сенатор, директор текстильного предприятия «Ифтихор кийим саноат» Анна Добрих сообщила, что для повышения конкурентоспособности продукции на европейском рынке в условиях экспорта в рамках программы GSP+ необходимы льготы по транспортных расходам. По её словам, сейчас государство компенсирует от 7 до 16% расходов по транспорту. Она попросила увеличить льготу до 50%.

Президент поддержал предложение и поручил правительственной комиссии в течение 20 дней разработать постановление о предоставление на год компенсации до 50% по экспорту товаров с высокой добавленной стоимостью в страны Европы.