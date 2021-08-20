Порядок лицензирования микрофинансовых организаций полностью отменяется с 1 октября этого года. Об этом сообщил президент Шавкат Мирзиёев на встрече с предпринимателями в пятницу, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Глава государства отметил, что во многих обращениях предпринимателей содержится призыв к снижению и смягчению существующих требований к открытию и работе небанковских кредитных организаций для дальнейшего увеличения источников финансирования бизнеса

«Мы очень довольны этими предложениями. Поэтому с 1 октября текущего года полностью отменяется процедура лицензирования микрофинансовых организаций. Теперь всё, что им нужно сделать, это войти в реестр Центрального банка», — сказал он.

Отныне микрофинансовым организациями не нужно будет получать согласие ЦБ на установку кассовых аппаратов и открытие филиалов в регионах.

«Существующие ограничения по микрокредитованию (300 млн сумов) и микролизингу (600 млн сумов) также будут сняты. При этом микрофинансовые организации получат право привлекать средства из других организаций и выпускать облигации», — заявил Шавкат Мирзиёев.

По его словам, эти организации, как и банки, будут иметь право принимать платежи.

«В целом за счёт этих новых возможностей для наших предпринимателей на кредитном рынке ежегодно будет формироваться дополнительные средства в 10 трлн сумов», — указал он.

Напомним, что с 1 января 2021 года внедрён порядок уведомления взамен лицензионных и разрешительных процедур для ломбардов.

Действующий закон «О микрофинансировании» принят в сентябре 2006 года. Согласно документу, микрофинансированием является деятельность организаций, оказывающих микрофинансовые услуги по предоставлению микрокредита (до 300 млн сумов), микрозайма (до 50 млн сумов), микролизинга (до 600 млн сумов).

Организациями, оказывающими микрофинансовые услуги, являются банки, микрокредитные организации, ломбарды и иные кредитные организации.