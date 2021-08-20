Фонд реконструкции и развития Узбекистана в 2022 году выделит государственным и частным банкам 600 млн долларов. Об этом сообщил президент Шавкат Мирзиёев на встрече с предпринимателями в пятницу, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

В беседе с предпринимателями глава государства заявил, что знает обо всех проблемах, которые их беспокоят. Всего от них президенту поступило 15 тысяч обращений, вопросов и предложений.

«Я досконально ознакомился с поднятыми вами вопросами. Поэтому я полностью осведомлён обо всех проблемах и вопросах, которые вас беспокоят. На сегодняшний день мы систематизировали наиболее актуальные проблемы и разработали программу мероприятий по семи ключевым направлениям для их решения. Сегодня мы хотим их подробно обсудить с вами», — сказал Шавкат Мирзиёев.

По словам президента, по первому направлению 40% поступивших от предпринимателей заявок были связаны с финансированием бизнеса и финансово-кредитными вопросами.

«В частности, основная часть этих обращений — высокие процентные ставки, а многие кредиты выдаются на короткий срок, на невыгодных для предпринимателя условиях», — сказал он.

Например, Sam Elektro Servis, производитель электротехнической продукции в Ургуте, сообщила, что получила кредит в 2,5 млрд сумов на три года, но компании требуется не менее пяти лет, чтобы выйти на прибыль.

«Действительно, мы должны признать, что большинство кредитов, выдаваемых сегодня предпринимателям, не превышают трёх лет. Кроме того, кредиты, выданные банками примерно 18 тысячам предпринимателей в иностранной валюте под 8−10% годовых, создают дополнительные расходы из-за неуклонного роста обменного курса», — отметил президент.

По словам Шавката Мирзиёева, тот факт, что по этому поводу поступило более тысячи жалоб, говорит о том, что эти вопросы являются «тяжёлым бременем для развития предпринимательства». Необходимо безотлагательно принять меры по формированию долгосрочной ресурсной базы банков и приемлемых процентных ставок по кредитам, отметил глава государства.

«Для увеличения капитала банков будут задействованы дополнительные возможности. Для этого в следующем году банкам будет выделено дополнительно 600 млн долларов из Фонда реконструкции и развития на рыночных принципах», — сказал президент.

Он заявил, что эти средства будут размещены на конкурсной основе как в государственных, так и в частных банках.

«Какой банк представит лучший бизнес-план, проекты с наибольшей доходностью и наибольшим количеством рабочих мест, тот получит эти средства», — заявил президент.

Банк, который намеревается получить эти средства, также привлечёт не менее 30% дополнительных ресурсов с внешних и внутренних финансовых рынков.





«В частности, в следующем году банки выпустят на международных финансовых рынках еврооблигации в национальной валюте на сумму 5 трлн сумов. Мы также создадим широкие возможности для крупных иностранных банков с современными технологиями, готовых работать на узбекском рынке», — сказал он.

По мнению президента, это создаст благоприятные условия для предпринимателей и здоровую конкуренцию в банковской системе, в которой Узбекистан «остро нуждается».

Глава государства обратил внимание, что сотни предпринимателей, получивших кредиты в иностранной валюте, оказались в сложной ситуации. Поэтому при Министерстве финансов будет открыта компания по управлению валютным риском и её филиалы в регионах. Эта компания создаст необходимые условия для кредитования на внутреннем рынке только в национальной валюте, конвертируя привлечённые банками средства в иностранной валюте в сумы.

«Короче говоря, повышение курса доллара или евро отныне не вызовет дополнительных проблем или дополнительных затрат для предпринимателя», — подчеркнул президент.

Компания будет тесно сотрудничать со всеми отраслями.

«Отныне будет упразднена практика ограничения срока кредитования банков за счёт льготных средств, привлекаемых правительством от международных финансовых институтов», — сказал Шавкат Мирзиёев. Он заявил, что вице-премьер Джамшид Кучкаров, министр финансов Тимур Ишметов и председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов будут нести персональную ответственность за решение этого вопроса.





С 1 октября кредиты около 6000 предпринимателей в размере 1 млрд долларов, ранее полученных в иностранной валюте на сумму до 1 млн долларов, будут переведены в национальную валюту по соглашению между предпринимателем и банками, сообщил президент.

Он отметил, что благодаря этим механизмам банки будут генерировать дополнительные долгосрочные ресурсы в национальной валюте в среднем 30−40 трлн сумов ежегодно.

«Благодаря этому предприниматели смогут получить кредиты в национальной валюте на длительный срок и по текущим ставкам минимум на 5% дешевле», — считает глава государства.