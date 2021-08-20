Президент Шавкат Мирзиеев 19 августа подписал постановление «О дополнительных мерах по поддержке перевозчиков грузов автомобильным транспортом» (ПП-5225).
Документом до 1 января 2025 года устанавливаются нулевые ставки таможенной пошлины, утилизационного и транспортного сборов на импорт некоторых грузовиков, с момента выпуска которых прошло не более 7 лет. Речь идёт про:
- грузовики (коды ТН ВЭД 8701 20, 8704 22, за исключением самосвалов), соответствующие требованиям экологического класса «Евро-5» и выше;
- прицепы и полуприцепы (коды ТН ВЭД 8716 31, 8716 39).
Кроме того, до 1 января 2025 года освобождаются от обязательной сертификации при импорте в Узбекистан произведенных в странах Евросоюза, с момента выпуска которых прошло не более 7 лет:
- грузовые и специальные автотранспортные средства, соответствующие «Евро-5» и выше;
- прицепы и полуприцепы, используемые для перевозки грузов.
Действующие льготы на импорт грузовиков, с момента выпуска которых прошло не более 4 лет, истекают 1 января 2022 года.
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Похоже, намечается большая “движуха“, связанная с развитием логистики и транзитными перевозками.