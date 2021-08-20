Государственный комитет по статистике опубликовал данные об этническом составе постоянного населения Узбекистана на начало года. Блогер bakiroo обратил внимание, что эта информация публикуется впервые за много лет.

По состоянию на 1 января 2021 года численность постоянного населения составляла 34,6 миллиона человек. Самыми крупными этническими группами являются узбеки, таджики, казахи, каракалпаки и русские.





Этнический состав постоянного населения:

узбеки — 29,2 миллиона человек;

таджики — 1,7 миллиона человек;

казахи — 821,2 тысячи человек;

каракалпаки — 752,7 тысячи человек;

русские — 720,3 тысячи человек;

кыргызы — 291,6 тысячи человек;

туркмены — 206,2 тысячи человек;

татары — 187,3 тысячи человек;

корейцы — 174,2 тысячи человек;

украинцы — 67,9 тысячи человек;

азербайджанцы — 41,2 тысячи человек;

белорусы — 18,5 тысячи человек;

другие национальности — 426,4 тысячи человек.

В 1989 году, согласно данным Всесоюзной переписи населения в СССР, численность населения Узбекской ССР составляла 19,81 миллиона человек. По национальному составу крупнейшими группами были узбеки, русские, таджики, казахи и татары. Численность узбеков составляла 14,14 миллиона, или 71,2%.





В 2000 году, по данным «Этнического атласа Узбекистана», изданного при содействии Института «Открытое общество», крупнейшими этническими группами в стране были узбеки, русские, таджики, казахи и каракалпаки. Узбеки составляли 77,4% общей численности населения.





Как видно из приведённых данных, коренное население страны — узбеки — к 2021 году увеличилось более чем вдвое (207%) по сравнению с 1989 годом. Кроме того, значительно выросла численность таджиков, каракалпаков, кыргызов и туркменов. При этом доля русского населения за этот период сократилась на 1 миллион.

Диаграммы подготовлены «Газетой.uz» на основе данных Госкомстата Узбекистана, Всесоюзной переписи населения за 1989 год и «Этнического атласа Узбекистана».

На 1 июля численность постоянного населения Узбекистана составила 34,86 миллиона человек.