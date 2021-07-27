Численность постоянного населения Узбекистана по состоянию на 1 июля 2021 года составила 34,86 миллиона человек, с начала года увеличившись на 301,3 тысячи, или на 0,9%, говорится в отчете Государственного комитета по статистике о демографической ситуации в стране.

Численность городского населения достигла 17,7 миллиона человек (50,7% от общей численности населения), сельского — 17,2 миллиона человек (49,3%).

В разрезе регионов наибольшая доля в общей численности населения наблюдается в Самаркандской — 11,4%, Ферганской — 11,1%, Кашкадарьинской — 9,6% и Андижанской — 9,2% областях.

В стране 31,1% от общей численности постоянного населения составляют лица моложе трудоспособного возраста, 58% — в трудоспособном возрасте и 10,9% — старше

трудоспособного возраста.

В январе-июне 2021 года было зарегистрировано 390,7 тысячи родившихся детей, что на почти на 7% больше, чем в первом полугодии 2021 года (365,6 тысячи). Коэффициент рождаемости на 1000 населения составил 22,7 промилле и по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличился на 1,1 промилле (за 2020 год — 21,6 промилле).

При анализе числа рождений по месяцам наибольшее их количество наблюдалось в июне 2020 года (74448 человек) и июне 2021 года (78888 человек). Напротив, наименьшее количество рождений было отмечено в апреле 2020 года (55161 человек) и феврале 2021 года (53759 человек).

За первое полугодие 2021 года было зарегистрировано 79,7 тысячи смертей, что почти на 7% больше, чем в январе-июле прошлого года (74,6 тысячи). Коэффициент смертности в январе-июле 2021 года составил 4,6 промилле, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличившись на 0,2 промилле (за 2020 год — на 4,4 промилле).

Количество смертей по месяцам

При анализе смертности по регионам наибольшее число смертей на 1000 населения зафиксировано в Ташкенте (6 промилле). Самая низкая смертность на 1000 жителей была отмечена в Джизакской и Кашкадарьинской областях (4 промилле).

Из общего числа зарегистрированных смертей за январь-июнь 2021 года 61,4% приходятся на болезни системы кровообращения, 9,4% — новообразования, 5,7% — несчастные случаи, отравления и травмы, 4,9% — болезни органов пищеварения, 4,5% — болезни органов дыхания, 1,9% — инфекционные и паразитарные заболевания и 12,2% — другие болезни.

Число зарегистрированных умерших детей в возрасте до 1 года составило 1800, из них 59,2% умерли от состояний, возникающих в перинатальном периоде, 18,4% — от

болезней органов дыхания, 11,4% — от врожденных аномалий, 2,8% — от инфекционных и паразитарных заболеваний, 1,8% — от несчастных случаев, отравлений и травм, 0,7% — от болезней органов пищеварения, 5,7% — от других болезней.

Коэффициент младенческой смертности по регионам

Число браков за минувшее полугодие составило 119 тысяч, что почти в 1,6 раза больше, чем в первом полугодии 2020 года (75,6 тысячи).

Высокий коэффициент брачности (в промилле) по регионам страны был отмечен в Хорезмской области (8,2), Каракалпакстане (8,2), а также в Бухарской (7,8) области

и в Ташкенте (7,5). Низкий коэффициент брачности (в промилле) сложился в в Андижанской (6), Наманганской (6), Кашкадарьинской (6,1) и Ферганской (6,4) областях.

Количество разводов в январе-июле 2021 года составило 19,4 тысячи, что в 1,5 раза больше, чем в первом полугодии 2020 года (12,8 тысячи). Отметим, что в 2018 и 2019 годах число разводов в первом полугодии оставалась сравнительно стабильным, на уровне 16,4 и 16 тысяч соответственно.

Наиболее высокий уровень разводов (в промилле) наблюдался в Ташкенте (2,1), Сырдарьинской (1,5), Ташкентской (1,4) и Навоийской (1,3) областях. Низкий уровень разводов был зафиксирован в Каракалпакстане (0,7), Кашкадарьинской (0,8), Сурхандарьинской (0,8) и Хорезмской (0,8) областях.