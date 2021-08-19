Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и федеральный советник (министр) иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис 19 августа провели телефонный разговор, сообщила пресс-служба МИДа.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества.

«Отдельное внимание уделено организационным и техническим аспектам эвакуации граждан Швейцарии из Афганистана через территорию Узбекистана», — говорится в сообщении.

Швейцарское правительство ранее заявило, что работает над эвакуацией 230 сотрудников местных гуманитарных агентств и их семей из Афганистана и доставкой их в Швейцарию.

Напомним, сейчас Узбекистан оказывает содействие Германии в эвакуации из Афганистана граждан страны и некоторых афганцев, нуждающихся в защите. Людей вывозят из Кабула в Ташкент военные самолеты Бундесвера, после чего в аэропорту местных линий они пересаживаются на пассажирские лайнеры авиакомпаний Lufthansa и Uzbekistan Airways.