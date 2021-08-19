Военный самолёт Lockheed C-130H Hercules ВВС Польши 18 августа доставил 50 человек из Афганистана в Узбекистан, сообщило издание PAP со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Польши Марцина Пшидача.

Среди эвакуированных — гражданка Польши, а остальные люди, которые участвовали в политической деятельности и сотрудничали с польскими государственными учреждениями в Афганистане во время военной и дипломатической миссии.





Перед эвакуацией замглавы польского МИД Марцин Пшидач связывался с замминистра иностранных дел Узбекистана Гайратом Фазыловым с просьбой оказать содействие в эвакуации граждан.

Накануне гражданский самолет Boeing 787 польской авиакомпании LOT забрал эвакуированных граждан из аэропорта Навои в Польшу. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий сообщил, что следующий транспорт заберёт оставшихся людей из Кабула. По его словам, Польша хочет помочь ЕС и НАТО в эвакуации беженцев.





Напомним, сейчас Узбекистан оказывает содействие Германии в эвакуации из Афганистана граждан страны и некоторых афганцев, нуждающихся в защите. Людей вывозят из Кабула в Ташкент военные самолеты Бундесвера, после чего в аэропорту местных линий они пересаживаются на пассажирские лайнеры авиакомпаний Lufthansa и Uzbekistan Airways.

В четверг министры иностранных дел Узбекистана и Швейцарии обсудили эвакуацию граждан этой европейской страны через территорию республики.