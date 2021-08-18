В августе в Ташкенте была выявлена группа лиц, подозреваемых в связи через интернет с международными террористическими организациями, действующими в Сирии, сообщила пресс-служба ГУВД.

Сейчас эти люди находятся в розыске:

Феруза Сабитовна Мусажонова 1978 г. р., проживающая в Алмазарском районе;

Сарвар Одилович Косимов 1981 г. р., проживающий в Шайхонтахурском районе;

Абдурахим Абдумалик угли Абдукахоров 2001 г. р., проживающий в Учтепинском районе;

Дилшод Мурод угли Джумабаев 1993 г. р., проживающий в Яшнабадском районе;

Абдулахад Бахтиёр угли Мухаммадбакиев 1999 г. р., проживающий в Мирзо-Улугбекском районе;

Миролим Мирсамухович Улмасов 1990 г. р.; проживающий в Юнусабадском районе;

Нодир Жахонгир угли Собиржонов 2001 г. р., проживающий в Сергелийском районе.

В рамках уголовного дела по 108 адресам в указанных районах на основе прокурорской санкции были произведены обыски. В отделы внутренних дел были доставлены 94 человека, каким-либо образом контактировавшие с разыскиваемыми.

В местах проживания некоторых задержанных были обнаружены запрещённые материалы пропагандистов экстремистских течений и международных террористических организаций, отмечается в сообщении.

В отношении 1 человека было возбуждено уголовное дело, в отношении 10 человек назначены административные меры наказания. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются, говорится в сообщении.