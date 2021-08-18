Два борта A400M Вооруженных сил Германии (Бундесвера) эвакуировали из Кабула в Ташкент более 400 человек, сообщается в Twitter Министерства обороны Германии. Последний совершенный рейс, в частности, вывез 180 человек.

«Воздушный мост между Ташкентом и Кабулом обеспечит интенсивную эвакуацию из Афганистана настолько, насколько это позволит ситуация в стране», — говорится в сообщении посольства Германии в Узбекистане.

Из Ташкента эвакуированных направляют в Германию рейсами авиакомпании Lufthansa. Все пассажиры до отправления в конечный пункт пути находятся в транзитной зоне аэропорта, сообщило Министерство иностранных дел Узбекистана.

Фото: Минобороны ФРГ.

По данным Минобороны ФРГ, два эвакуационных самолёта Airbus A400M будут летать из Кабула в Ташкент и обратно несколько раз в день. «Таким образом, мы обеспечиваем эвакуацию из Афганистана как можно большего числа людей, нуждающихся в защите», — говорится в сообщении.

Для эвакуации будет использоваться столичный аэропорт местных авиалиний. С 19 августа он закроется на неопределённое время, а местные рейсы будут осуществляться из международного аэропорта Ташкента.