С 19 августа аэропорт местных авиалиний в Ташкенте (Ташкент-3) будет закрыт на неопределённое время по техническим причинам. Об этом сообщила пресс-служба компании АО Uzbekistan Airways.

Все внутриреспубликанские рейсы будут осуществляться согласно расписанию из международного аэропорта Ташкента имени Ислама Каримова.

Пресс-служба Министерства транспорта сообщила, что местный терминал столичного аэропорта выделен Узбекистаном для обеспечения бесперебойной эвакуации граждан Германии, других стран Европейского союза, а также Афганистана, которые будут отправляться из Кабула транзитом через Ташкент.

Как уточнила пресс-служба МИДа, все эвакуируемые лица, до отбытия в ФРГ, будут находиться на транзитной зоне аэропорта.

Договорённость об этом в ходе телефонной беседы накануне была достигнута президентами Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

В расписание внутренних и международных авиарейсов могут вноситься временные изменения.